Ninovestraat wordt grondig vernieuwd en krijgt breed afgescheiden fietspad

Er wordt een gescheiden riolering aangelegd, wat de kans op overstromingen in de straat zal verkleinen. Het vuilwater en het regenwater zullen immers apart afgevoerd worden. Het regenwater zal dan worden gebufferd in het bufferbekken naast de beek, onderaan de Ninovestraat, waardoor er minder druk gecreëerd wordt op de beek. Door die afkoppeling van het regenwater zal ook het pompstation minder belast worden waardoor de vervuiling in de beek zal afnemen. Nu moet het pompstation namelijk én het regenwater én het vuilwater oppompen waardoor het sneller zijn limiet bereikt en dat wat niet opgepompt kan worden overstort in de beek.

Het wegdek wordt aangepakt en vervangen door nieuw asfalt. Er komt ook een verhoogd afgescheiden fietspad van 1.75 meter breed met daarnaast een voetpad. En ook de bushaltes worden meegenomen in het project. Haaltert kan voor dit project rekenen op subsidies van Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen aangezien de Ninovestraat deel uitmaakt van een bovenlokaal fietsroutenetwerk. “De heraanleg van de Ninovestraat is meer dan noodzakelijk en is ook een prioriteit binnen ons meerjarenplan. Lang verwacht en eindelijk uitvoerbaar”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Na tal van vergaderingen met De lijn, de nutsmaatschappijen, Vlaamse overheid en studiebureau zijn we uiteindelijk tot een consensus gekomen”, vervolgt Bart Welleman, schepen van Openbare werken, Verkeer en Mobiliteit (N-VA). “Er is reeds veel werk en tijd in gekropen, maar uiteindelijk komen we toch met een sterk plan. Fietsers en voetgangers krijgen een aparte bedding, wat een pak veiliger zal zijn. Ook de waterproblematiek wordt aangepakt.”