Nieuwe sportsite aan Dreef moet ten laatste in 2025 volledig klaar zijn, gemeenteraad zet licht op groen voor aanstellen ontwerper

Zoals bekend plant de gemeente een nieuwe sportsite met onder meer een multifunctionele sporthal, kunstgrasveld, een bmx-parcours en een looppiste. De afbraakwerken op het oude voetbalterrein van KRC Haaltert gingen begin deze maand van start. De bouw van de site zou in mei starten. Oppositieraadslid Jan Schelfhout (Vlaams Belang) vreesde dat de aanleg van het kunstgrasveld, dat aansluitend op de bouw van de sportsite met sporthal zal volgen, pas in 2025 of zelfs in 2026 zou gebeuren. Hij maande de meerderheid aan tot spoed in het dossier. Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) liet weten dat de timing van september 2024 voor het kunstgrasveld een zeer positieve timing is en dat de buitenaanleg misschien voor 2025 zou kunnen zijn. “Van 2026 is er zelfs geen sprake”, aldus Baeyens. “Ik hoop dat we de timing halen om tegen eind 2024 klaar te zijn, maar voor de buitenaanleg zou het ook 2025 kunnen worden.”