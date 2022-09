“Nieuwe schepen van Sport houdt van sportieve uitdagingen”

“We kennen Tom als een gedreven iemand met passie voor zijn dorp. Reeds jaren brengt hij de ‘gazet van Atom’ uit en met Atom TV en de Facebookgroep ‘Atom Leeft’ bracht hij al menig evenement in de kijker”, klinkt het bij zijn partij N-VA Haaltert. “Sportief is hij al vanaf zijn jeugd: van zijn 7de tot 12de heeft hij gelopen bij de Roadjoggers, van zijn 14de tot 16de heeft hij getennist in het Vondelhof en van zijn 22de tot 42de heeft hij zaalvoetbal gespeeld bij Victory Stars, Torenhof en Ganja’s in de gemeentelijke sporthal.”

“Hij houdt wel van nog grootsere sportieve uitdagingen. Zo liep hij de halve marathon van Brussel in 2012 en de ‘In Flanders Fields’-marathon in 2013. De Dodentocht voltooide hij in 2014. Nu loopt nu nog drie keer per week als recreant. In 2018 overwon hij de Mont Ventoux. Hij is ook een echte wielerliefhebber. Sinds 2012 is hij lid van het service team van de Amerikaanse wielerploeg ‘Education First’ tijdens de voorjaarsklassiekers. We wensen hem veel succes in deze nieuwe uitdaging ten dienste van onze inwoners”, aldus N-VA Haaltert.