Nieuwe liberale partij ‘Samen Liberaal’ schiet uit de startblokken: “Met verenigde krachten naar volgende verkiezingen”

In juni kondigden ‘Open & Liberaal’ en ‘Centrumlijst voor Haaltert’ aan dat ze de handen in elkaar slaan en één grote liberale partij zullen vormen onder de naam ‘Samen Liberaal’. Het is intussen al tien jaar geleden dat Gina Verbestel en enkele andere Haaltertse liberalen zich met ‘Open en Liberaal’ afscheurden van Centrumlijst. Intussen is alles bijgelegd en kijken ze positief vooruit. “We zijn allemaal zoveel ouder en wijzer geworden”, zegt Gina Verbestel. “We hebben gekeken naar hoe we de toekomst zien en hoe we de afstand kunnen overstijgen. We weten goed wat essentieel in de politiek zal zijn. We gaan niet meer meedraaien in een spiraal die niet positief is.”

“Met de verschillende partijen die voor hetzelfde staan, zijn we tot het besef gekomen dat we best één geheel vormen”, aldus Peter De Smet. “We gaan best met verenigde krachten naar de volgende verkiezingen toe. Iedereen is trouwens welkom bij onze partij. We werken nu eerst samen naar ons eerste eetfestijn toe. Nadien zullen we aan ons partijprogramma werken.”

Het eerste eetfestijn van ‘Samen Liberaal’ zal plaatsvinden op zaterdag 1 oktober van 17 tot 22 uur en zondag 2 oktober van 11 tot 15 uur in zaal ‘Den Deysel’, Dwarsstraat 69 in Denderhoutem. Kaarten zijn verkrijgbaar via de bestuursleden en mandatarissen of via de Facebookpagina van Samen Liberaal. De kaarten van het door corona afgelaste eetfestijn van Centrumlijst zijn geldig op dit eetfestijn.

Volledig scherm Een aantal leden van het nieuwe 'Samen Liberaal' in Haaltert. © Claudia Van den Houte

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.