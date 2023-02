Nieuwe kinderopvang '’t Atomientje' gaat van start, in 2024 volgt vierde groepsopvang: “In totaal 32 extra plaatsen, want vraag is nog steeds hoger dan aanbod”

Denderhoutem/HaaltertIn de Molenstraat in Denderhoutem is de nieuwe kinderopvang ‘‘t Atomientje’ van start gegaan. Daar kunnen 16 kinderen worden opgevangen. Deze zomer starten ook de verbouwingswerken aan Huize Kobegem in Heldergem, die eveneens wordt omgevormd tot een nieuwe groepsopvang voor minstens 16 kinderen. Zo creëert het gemeentebestuur in totaal 32 extra plaatsen, want ook in Haaltert is er nog steeds een tekort aan kinderopvang.

‘‘t Atomientje’, is de derde groepsopvang met samenwerkende onthaalouders in Haaltert. De nieuwe kinderopvang is gevestigd in de Molenstraat in Denderhoutem. De vroegere handelsruimte op het gelijkvloers werd verbouwd naar een kinderopvang met daarboven twee appartementen die dienstdoen als noodwoning. “Tijdens de verbouwingen werden de verwarming en koeling aangepakt en werd er ook binnen verbouwd. Er werden ook zonnepanelen met energiedeelsysteem gelegd”, vertelt schepen Lisa Houtman (Vooruit). Het gemeentebestuur nam het initiatief voor de nieuwe kinderopvang naar aanleiding van de steeds stijgende vraag naar kinderopvang.

In de loop van 2024 opent er al een vierde groepsopvang de deuren. Huize Kobeke is een woning die enkele jaren geleden door een inwoner geschonken werd aan het OCMW van Haaltert. Het pand deed tot nu dienst als ‘doorgangswoning’, maar om een antwoord te bieden op de stijgende vraag naar kinderopvang, is er besloten om de woning om te bouwen tot een kinderopvang.

Verdubbeling groepsopvang

Na de verbouwingswerken zal Huize Kobeke zo de vierde groepsopvang met samenwerkende onthaalouders worden in Haaltert. Minstens 16 kinderen zullen er een plekje vinden. Onder andere een aanbouw, dakwerken, nieuwe binnenafwerking, en de aanleg van parkeerplaatsen en vier volkstuintjes op het terrein staan op de planning. De werken zouden normaal rond de zomervakantie kunnen starten en zullen minstens een jaar duren. De opening staat in de loop van 2024 gepland. Zo verhoogt het lokaal bestuur deze legislatuur de opvangcapaciteit met 32 extra plaatsen. Dat is dus een verdubbeling van de groepsopvang met samenwerkende onthaalouders, bovenop de acht onthaalouders die in gezinsopvang hun job uitoefenen binnen hun eigen woning.

“Ook in Haaltert is de opvangvraag nog steeds hoger dan het aanbod. Daarom verhogen we de opvangcapaciteit deze legislatuur met 32 extra plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang”, aldus schepen Lisa Houtman (Vooruit). Momenteel staan er een 50-tal kinderen op de wachtlijst van het lokaal loket kinderopvang in Haaltert. “Door te investeren in kinderopvang, investeren we in ontwikkelingskansen voor baby’s en peuters, en verhogen we de tewerkstelling van jonge ouders. Met deze nieuwe opvang in Denderhoutem, en met de nodige verbouwing van Huize Kobeke, kunnen ouders rekenen op kwalitatieve opvang in hun dorp, dichtbij huis.”

Buitenspeelruimte

De kinderen in ‘ ‘t Atomientje’ worden opgevangen door Fien Van den Eynde en Silke Geeroms, samenwerkende onthaalouders. “Het is superleuk dat we de opvang zelf mochten inrichten”, vertellen ze. “Ook fijn is dat er een koertje is en dat er parking vlakbij is.”

Kinderopvang ‘ ‘t Atomientje’ is zoals verplicht niet aan volle capaciteit gestart, maar wordt dit gradueel opgebouwd om tegen september op volle capaciteit te draaien. Alle plekjes zijn ondertussen verdeeld, vanaf februari 2024 komen de eerste plekjes voor nieuwe kinderen opnieuw vrij. Aanmelden kan via kinderopvang@haaltert.be of het Lokaal Loket Kinderopvang.

Volledig scherm Het gemeentebestuur, onthaalouders Fien Van den Eynde en Silke Geeroms en Saartje Matthijs van de dienst kinderopvang en Anouk Stragier, clustermanager Welzijn van de gemeente Haaltert tijdens de opening van kinderopvang ’t Atomientje in Denderhoutem. © Claudia Van den Houte

