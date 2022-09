Nieuwe Haaltertse belleman Tim gaat officieel van start op Cultuurmarkt

Tim Van Laethem - zoon van Hans Van Laethem, de belleman van Ninove - werd eind juni verkozen als de nieuwe belleman van Haaltert. Intussen won hij vorige maand al brons op het Belgisch Kampioenschap voor Bellemannen. Op de Cultuurmarkt in Haaltert werd hij officieel voorgesteld en volbracht hij zijn eerste opdracht: hij kreeg de eer om de Cultuurmarkt te openen. “Dit is super”, vertelt hij. “Nu kan het echt beginnen. Ik had voordien al veel aanvragen gekregen, maar ik heb ze afgeblokt om vandaag officieel te kunnen starten. Mijn volgende evenement wordt de avondmarkt in Kerksken volgende week vrijdag. Nadien staat nog een roep voor een voetbalwedstrijd van KFC Kerksken-Haaltert op het programma en eind oktober ben ik paraat op de jaarmarkt van Haaltert. Ik ben intussen ook bezig mijn lidmaatschap aan het aanvragen voor ‘The Ancient and Honourable Guild of Town Criers’. Daarmee zal ik ook af en toe in het buitenland eens een roep doen.”