Nieuw erfgoedbord herinnert aan verdwenen station Ede: “Monument dat meer dan 100 jaar gezicht bepaalde van Ede”

Het nieuwe erfgoedbord toont foto’s en geeft informatie over het stationsgebouw van Ede dat in 2019 werd gesloopt. “Er zijn weinig landelijke gemeenten die twee stations hebben. In 1868 is het station van Haaltert geopend. In Ede kwam er in de jaren 1890 een ‘halt’”, vertelt Willy De Loose van de Heemkundige Kring Haaltert. “Er waren echter geen schuilplaatsen in Ede. Bij slecht weer moesten de mensen buiten staan. Er werd actie gevoerd en na protest werden er 20 percelen onteigend om een station aan te leggen. In 1910 opende het stationsgebouw van Ede. Het gebouw werd in 2019 gesloopt. Na meer dan 100 jaar verdween een stukje Haaltertse geschiedenis. We kunnen daarover blijven jammeren of het positief bekijken. We hebben voor het tweede gekozen met dit erfgoedbord.”