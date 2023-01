Na mantelzorgster Anna (59), overlijdt ook Lisette (82) aan de gevolgen van de zware brand

De brand ontstond woensdagavond omstreeks 22.45 uur in de Wijngaardstraat in Kerksken, deelgemeente van Haaltert. De brand was bijzonder hevig en Anna (59) en Lisette (82) werden gewekt door het brandalarm. Toen merkten ze al een hevige rookontwikkeling op. Beide vrouwen zaten vast op de eerste verdieping en konden het pand niet meer verlaten. De brandweer probeerde hen zo snel mogelijk op te sporen, en kon ze allebei nog reanimeren. Anna overleed niet veel later in het ziekenhuis, en donderdag in de late namiddag is ook Lisette aan haar verwondingen bezweken in het ziekenhuis.