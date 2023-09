Na klachten over gevaarlijke situatie: Gemeente zal voortaan dagelijks toezien op signalisatie werken door nutsmaatschappijen op Ninoofsesteenweg

Gepensio­neer­de juf Marina gaat opnieuw aan de slag in gerenoveer­de kleuteraf­de­ling van basis­school Molenveld: “Ik heb mij spontaan aangeboden toen ik hoorde dat ze nog op zoek waren naar leraren”

Marina Van der Haegen (64), alias juf Marina, is opnieuw aan de slag gegaan in basisschool Molenveld in Denderhoutem hoewel ze al met pensioen was. Ze ging van start in een gerenoveerde kleuterafdeling.