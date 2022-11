Na het parkeerboete-incident: politie vindt excuses burgemeester “ondermaats” en gaat toch staken

Haaltert Nadat oppositie extra gemeente­raad samenroept: Wat staat er nu eigenlijk in omstreden brief van burgemees­ter Veerle Baeyens aan korpschef?

De oppositiepartijen in Haaltert roepen op maandag 14 november een extra gemeenteraad samen naar aanleiding van de omstreden brief die burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) stuurde naar de korpschef van de politiezone Denderleeuw-Haaltert. Volgens de oppositie bevat die “meerdere bezwarende passages”, volgens Baeyens werd de brief juridisch afgetoetst en er is geen sprake van een bevoegdheidsoverschrijding. Maar wat staat er nu eigenlijk in die bewuste brief? Wij konden hem intussen inkijken.

