Muurschildering aan Keiberg toont dromen van Haaltertse kinderen

Vorig schooljaar vertegenwoordigden enkele kinderen uit alle Haaltertse basisscholen de kinderen van Haaltert in een participatieproces, Kabinet J. In enkele workshops gaven ze aan dat ze veiligheid, meer groen en minder vervuiling belangrijk vinden voor Haaltert. Hun wensen waren meer veiligheid door bijvoorbeeld meer veilige fiets- en voetpaden, meer controle op de verkeersregels en een veilige schoolomgeving. Daarnaast willen ze nog meer groen in Haaltert en minder vervuiling.

Na de workshops mochten ze mee de aanzet geven voor een echte muurschildering om hun punt duidelijk te maken. Het idee van een afvalvrije toekomst werd uitgewerkt. Via de muurschildering willen ze de bewoners van Haaltert laten nadenken over hun afvalproductie en -consumptie en de toekomst van hun kinderen en het leefmilieu.

De kinderen tekenden een grote walvis, die zwemt in de zee. De walvis zit vol met afval en plastiekverpakkingen. Er is een ander zeemonster dat de zee kuist en proper maakt. Moeder natuur houdt onze planeet vast en kijkt op afstand naar de aarde. Ze heeft een T-shirt aan van ‘I love my world, but clean’, een verwijzing naar al het afval dat wij produceren. Er is een ruimteschip dat vuilnis in de ruimte dumpt. Ook is er een hond in een astronautenpak.

“Met dit concept laten de kinderen duidelijk zien dat wij niet altijd bewust zijn van ons leefmilieu”, stelt kunstenaar Nihan Yilmaz van Treepack. “Door industrialisatie, ontbossing en vervuiling is moeder aarde niet blij met ons. Dit is een sterke boodschap vanuit kinderen naar de medemens. Door dit op een visuele manier in beeld te brengen, informeren we niet alleen voorbijgangers maar activeren we hen om milieuvriendelijk te leven.”

Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) is tevreden: “Kabinet J was een fijn participatietraject voor onze kinderen met als resultaat dit fantastisch kunstwerk in ons straatbeeld door een mooie samenwerking met de eigenaar en het lokaal bestuur. Te bezichtigen door en voor iedereen.”

Volledig scherm De muurschildering aan de Keiberg in Haaltert met de dromen van Haaltertse kinderen van Kabinet J. © rv

Volledig scherm Het gemeentebestuur bij de muurschildering aan de Keiberg in Haaltert met de dromen van Haaltertse kinderen van Kabinet J. © rv

Volledig scherm De muurschildering aan de Keiberg in Haaltert met de dromen van Haaltertse kinderen van Kabinet J. © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.