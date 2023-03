Molenveld mag als enige basisschool experiment naar ruimte sturen

Bezorgd­heid over organisa­tie van motorcros­sevent in Diepe Straten: “Prachtig stukje natuur is niet geschikt voor motorcross”

Vanuit verschillende hoeken is er bezorgdheid over de organisatie van een motorcrossevent in de Diepe Straten. Het Ninoofse stadsbestuur gaf toelating voor de motorcross in Outer, nabij de grens met Lebeke in Denderhoutem, op zaterdag 25 en zondag 26 maart. N-VA Ninove vindt het natuurgebied ongeschikt voor het event en stelt zich vragen bij de veiligheid. Ook vanuit Natuurpunt, vzw Red de Diepe Straten en de brandweer is er bezorgdheid.