Modelluchtvaartclub ‘The Little Wings’ is al twintig jaar vaste waarde, na moeizame start: “We waren eerste club in Vlaanderen die elektrisch vloog”

Willy Bogaert (70) richtte The Little Wings 20 jaar geleden op langs de Kambaan in Heldergem. “Ik was opgestapt uit een andere modelluchtvaartclub uit onvrede en zat een beetje in de put toen mijn vrouw voorstelde: ‘Waarom richt je zelf geen club op?’. Samen met mijn broer en een collega-piloot ben ik toen, in 2001, op zoek gegaan naar een stuk grond om een club te starten. Die zoektocht heeft meer dan een jaar geduurd. Ik woonde en werkte in Haaltert, dus de club moest sowieso in Groot-Haaltert komen. In 2002 hebben we dan toch deze locatie gevonden. De eigenaar wou de grond echter niet verhuren, maar alleen verkopen en dat was een risico, want het was landbouwgrond en we zouden nog officiële toestemming moeten krijgen”, aldus Willy. Zijn vrouw Betty moedigde hem aan om het toch te doen: “Als het niet lukt, kunnen we er nog altijd schapen op zetten, zei ik hem”, lacht Betty.