Mini Rock bestaat 20 jaar en gaat zaterdag opnieuw voor topeditie met Regi en LikeMe: Festival groeide van 200 naar 6.000 bezoekers

DenderhoutemMini Rock is na twee jaar afwezigheid door corona terug van weggeweest en bestaat nu twintig jaar. De organisatoren verwachten op zaterdag 6 augustus alweer een topeditie van het festival in Denderhoutem. In die twintig jaar tijd groeide het festival van 200 bezoekers naar meer dan 6.000 bij de vorige editie. Ook dit jaar kon de organisatie grote namen strikken zoals Regi - die onder meer Camille meebrengt - en LikeMe.

Mini Rock ging twintig jaar geleden van start aan jeugdhuis De Faar in Denderhoutem. “Mini Rock was toen een activiteit van het jeugdhuis en heeft jarenlang plaatsgevonden op een weide naast De Faar”, vertelt Pieter Vanderniepen, één van de organisatoren. “We organiseerden vaak optredens in het jeugdhuis en vonden het wel een leuk idee om in de zomer iets te organiseren. De eerste editie lokte zo’n 200 à 250 mensen. In de beginperiode waren we al blij met 500 bezoekers. Het bezoekersaantal is over de jaren heen gestaag gegroeid. Op een bepaald moment hebben we Mini Rock losgetrokken van het jeugdhuis en hebben we een aparte vzw (vzw RAAF) opgericht. Het festival verhuisde naar de Atomveldstraat.”

De vorige editie, door de coronacrisis al van 2019 geleden, was met in totaal meer dan 6.000 bezoekers (3.000 voor Mini Rock Junior en 3.000 voor Mini Rock) een topeditie. Ook dit jaar zijn de verwachtingen hoog voor de achttiende (door corona ging het twee jaar niet door) editie. “We merken dat dezelfde mensen blijven terugkomen en steeds nieuwe mensen meebrengen”, aldus Victoria en Désirée Coppens. “De ticketverkoop loopt alvast goed. Het ziet ernaar uit dat we het record van vorig jaar gaan halen”, zegt Pieter Vanderniepen. “Ik denk dat we weer goede namen op het programma hebben die veel mensen aanspreken: Regi (die Camille, Olivia, Jaap Reesema en Pauline meebrengt), Absynthe Minded, Equal Idiots, Omdat Het Kan Soundsystem, Hairbaby - het muzikale project van Otto-Jan Ham -, … en LikeMe op Mini Rock Junior. Het is nu de derde keer dat we Mini Rock Junior organiseren in de namiddag, vóór het avondfestival. Net zoals de vorige editie, met LikeMe en Bart Peeters, is er zowel voor jong als oud wat wils qua muziek.”

Nieuwigheden

Er zijn dit jaar enkele nieuwigheden. “We gebruiken deze editie een groter deel van de weide om een foodcorner te maken”, klinkt het. “Die zal gezellig worden ingericht en er zullen acht foodtrucks opgesteld staan. We zetten dit jaar ook meer in op de inrichting van het terrein en van de dj-stage, van waar dj’s tussen de optredens voor muziek zorgen. Naast ons vast team van tien leden zijn er op de dag zelf trouwens 120 vrijwilligers die zich inzetten voor Mini Rock. We zijn hen daarvoor heel dankbaar.”

Mini Rock vindt plaats op zaterdag 6 augustus. Het kinderfestival (Mini Rock Junior) start om 13 uur en het avondfestival (Mini Rock) om 18 uur. De festivalweide ligt in de Atomveldstraat, vlakbij de expressweg Aalst-Ninove (N45) in Denderhoutem. Tickets zijn enkel nog digitaal te verkrijgen via www.minirock.be en kosten 12 euro voor Mini Rock Junior, 25 euro voor Mini Rock en 30 euro voor een combiticket. De organisatoren roepen op om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen en om zoveel mogelijk elektronisch te betalen.

Volledig scherm Organisatoren Victoria en Désirée Coppens, Pieter Vanderniepen en Tomas Van Droogenbroeck op de festivalweide van Minirock in de Atomveldstraat in Denderhoutem. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Veel volk tijdens het optreden van #LikeMe op Mini Rock Junior in Denderhoutem tijdens de vorige editie in 2019. © Claudia Van den Houte

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.