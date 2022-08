Mini Rock beleeft opnieuw topeditie: “Fikse update van vorige editie drie jaar geleden”

Kerksken Bestuurder van brommobiel zwalpt op de weg en crasht aan overzijde

Op Terlicht in Kerksken is zondagavond een bestuurder van een brommobiel gewond geraakt bij een frontale aanrijding met een geparkeerd voertuig. De man was aan het zwalpen over de weg toen de aanrijding gebeurde, maar wat de oorzaak van het incident is, is vooralsnog niet duidelijk.

18 juli