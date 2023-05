Metejoor komt op 5 augustus naar Mini Rock

Bestuurder gaat met quad overkop en raakt gewond: slachtof­fer droeg geen helm

In de Nieuwenbroekstraat in Nieuwerkerken bij Aalst is zaterdagavond rond 18.45 uur een man gewond geraakt na een ongeval met zijn quad. Zijn voertuig ging om een onbekende reden over de kop en de bestuurder belandde hard met zijn hoofd op de grond.