'Meisje aan de Waterkant' officieel ingehuldigd tijdens afsluiter HArt-beeldenroutes

Haaltert/Denderwindeke Vermiste Bram Willems dag na verdwij­ning nog gefilmd in buurtsuper­markt in Denderwin­de­ke

De 30-jarige Bram Willems uit Haaltert - die sinds zaterdag vermist is - werd een dag later nog gefilmd in een supermarkt in Denderwindeke. Dat laat de politie weten in een update van het opsporingsbericht.

16 maart