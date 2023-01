'Mangini’s Cafeeken', kleinste café van groot-Haaltert, is zaterdag laatste keer open: “Ik wil in schoonheid eindigen”

Denderleeuw Gemeente contro­leert 472 dossiers op domicilie­frau­de in 2022 en ziet licht positieve tendens: “Dankzij controles stellen alsmaar meer burgers zich in regel”

Het Lokaal Bestuur Denderleeuw zette ook in 2022 de strijd tegen domiciliefraude verder. Er werden 68 dossiers voor ambtshalve afvoeringen/schrappingen behandeld. In totaal werden er 472 dossiers gecontroleerd. Het bestuur ziet een licht positieve tendens. “Dankzij de controles stellen we vast dat er zich jaarlijks meer en meer burgers in regel stellen”, zegt burgemeester Jo Fonck.

