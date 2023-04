Luc en zoon Olivier fietsen 24 uren op rollen voor woonzorgcentrum Sint-Jozef: “Elkaar steunen om vol te houden”

Bestuurder richt ravage aan in straat en vlucht weg, maar kan snel gevat worden

In de Nieuwbeekstraat in Aalst is een bestuurder afgelopen nacht tegen de gevel van een appartementsgebouw aangereden. Hij zorgde voor heel wat schade aan de buitenkant. Na het ongeval probeerde de chauffeur te vluchten, maar hij kon snel gevat worden.