Luc De Bolle stapt 24 uur om woonzorgcentrum Sint-Jozef te steunen: “Personeel was zo behulpzaam en vriendelijk tijdens moeilijke coronaperiode dat ik iets terug wou doen”

Luc De Bolle is in Welle gekend als de lustige stapper uit de intussen stopgezette ‘24 uren van Welle’. Twintig jaar lang was hij naast de vele wieler- en lolploegen vaak de enige deelnemer die 24 uur doorlopend stapte, ten voordele van Ziekenzorg. Hij stapte ook al twaalf keer Dodentocht -100 km- uit. Vijf jaar geleden stapte hij al eens 24 uur op een loopband in café Den Trappist in Ninove ten voordele van vzw Schoonderhage, die mensen met een mentale beperking opvangt, en drie jaar geleden deed hij hetzelfde voor de Louis Paul Boonschool in Erembodegem.