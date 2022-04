Luc De Bolle stapt 24 uur lang in totaal 114 km om woonzorgcentrum Sint-Jozef te steunen: “Ik ben kapot, maar gelukkig dat ik dit tot een goed einde heb gebracht”

Haaltert/WelleLuc De Bolle uit Welle heeft afgelopen weekend 24 uur doorlopend op een loopband gestapt om woonzorgcentrum Sint-Jozef in Haaltert te steunen. Hij stapte in totaal liefst 114 km dag en nacht.

Het startschot werd afgelopen zaterdag om 14 uur gegeven door Lucien Van Impe. Luc, die onder meer 20 jaar lang deelnam aan de vroegere ‘24 uren van Welle’, besefte goed waaraan hij begon. “De vermoeidheid zal sowieso wel toeslaan, maar met wat muziek zal het wel gaan”, vertelde hij al kort na de start. In de cafetaria van het woonzorgcentrum had hij trouwens twee loopbanden ter beschikking voor de zekerheid. “Zoals wielrenners ook altijd een tweede fiets hebben”, lacht Luc. Veel voorbereiding had hij niet achter de rug. “Ik ben de voorbije week gewoon een half uurtje per dag op een loopband gestapt om te testen en gewend te geraken aan het stappen op een loopband.” Hij had vooraf wel plannen gemaakt: “Ik eet elk uur iets en breng heel wat voedingssupplementen mee.”

Aan het einde van zijn 24 uren had hij in totaal 114 km afgelegd. Zijn streefdoel was om de 100 km halen. “Voor ik de 100 km had gehaald, stapte ik 5 km per uur, nadien heb ik mijn tempo lager gezet, op 3,5 km. ‘s Ochtends had ik even een moeilijk moment, maar de medewerkers hebben mij er weer bovenop geholpen. Ik ben kapot, maar ook gelukkig dat ik dit tot een goed einde heb kunnen brengen. De medewerkers van het woonzorgcentrum hebben mij al gevraagd of ik het volgend jaar opnieuw wil doen. Het is inderdaad voor herhaling vatbaar.”

Veel volk

In de cafetaria werd er ook op rollen gefietst door fietsclub ‘WTC Tempelhof’, was er een tombola, een reuzenbingo, wandeling, streekbierenavond en nog meer randactiviteiten. Iedereen kon er iets komen eten en drinken. “Er was enorm veel volk”, aldus Luc. De opbrengst van ‘24 uren Bolle(n) in WZC Sint- Jozef’ gaat naar de herinrichting van een belevingstuin voor wzc Sint-Jozef. “Mijn vader verblijft hier nu twee jaar. Ook tijdens de coronacrisis, een zeer moeilijke periode, was iedereen hier elke dag behulpzaam, vriendelijk en lief. Daarom wou ik iets terugdoen”, verduidelijkte Luc de aanleiding van zijn initiatief al.

Volledig scherm Tijdens het evenement '‘24 uren Bolle(n) in WZC Sint- Jozef’ stapt Luc De Bolle uit Welle 24 uur doorlopend om woonzorgcentrum Sint-Jozef in Haaltert te steunen. © Claudia Van den Houte

