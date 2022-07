Lerares Tinneke (36) opent eigen pop-up koffiehuisje: “Eigen taart maken en die aan de klanten kunnen serveren, was al lang een droom”

Ze heeft haar passie voor het bakken omgezet in een eigen bedrijfje dat ze runt vanuit haar eigen keuken. Met echte recepten van haar twee grootmoeders gaat Tinneke sindsdien aan de slag. “Dat is een groot succes en ik wilde eigenlijk nog een stap verdergaan”, zegt de lerares. Nu ze twee maanden vakantie heeft, opent ze tijdens die periode langs de Pastorijweg nabij de sporthal van Denderhoutem een eigen koffiehuisje. “Ik kwam het leegstaande pand op het spoor dankzij de Raad voor Zelfstandigen. Het is een doorslagje van Tinnies Taartjes: er staan elke dag 4 tot 5 soorten vers gemaakte taarten op de kaart. Ze zijn gluten- en lactosevrij. Maar je kan ook vers gedraaid ijs krijgen, kiezen voor een dame blanche of één keer per week Brusselse wafels of pannenkoeken. Wat is er leuker dan je eigen creaties aan de klanten te kunnen serveren?”