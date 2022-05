Leerlingen KCD maken zelf uurtje radio in PROS-studio

In 2019 mochten leerlingen van het KCD al eens radio maken bij PROS. Dat initiatief zou eerder al worden herhaald, maar corona was spelbreker. De leerlingen kregen, na vele uren repetitie in de klas, een uurtje lang de teugels in handen bij radio PROS. Ze hadden er Jan De Nul, schepen van Onderwijs in Denderleeuw, te gast en ze mochten als verrassing een rechtstreeks telefoongesprek doen met ‘superheldin’ Mega Mindy en acteur/zanger Mathias Vergels. Heel wat mensen beluisterden ‘Radio Doenkers’ via livestream en keken via de videostream. De leerlingen waren ook te horen op 97.7 FM in het ontvangstgebied. In het KCD waren de leerlingen aan het luisteren (en kijken) op groot scherm. De jonge radiomakers kregen nog chocomelk en een suikerwafel als beloning voor hun inzet. “Het was niet zo makkelijk voor 11-jarigen, maar ze hebben het meer dan voortreffelijk gedaan. De opvolging is verzekerd op de radio, dat is een feit”, besluit PROS-dj Pieter Van Banden.