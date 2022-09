Leerlingen De Zilverberk starten nieuwe schooljaar met zoektocht in ‘Waar is Wally?’-stijl

Denderleeuw Bestuurder onder invloed rijdt achteraan in op voorligger, aangereden voertuig botst met andere wagen

Op het kruispunt aan de Koopwarenlaan en de Guido Gezellestraat in Denderleeuw is zondagavond rond 22 uur een gewonde gevallen bij een verkeersongeval. Een bestuurder onder invloed reed er achteraan in op zijn voorligger, die door de klap vooruitgeduwd werd en met een ander voertuig in aanrijding.

29 augustus