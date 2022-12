Leerlingen basisschool Molenveld organiseren eerste ‘Warme Speelgoedbeurs’ ten voordele van vzw Knipperkot

Haaltert Oppositie beschul­digt Haalterts gemeentebe­stuur van schriftver­val­sing na overplakte facturen in subsidie­dos­sier, Vlaams Belang dreigt met klacht

Oppositiepartij Vlaams Belang beschuldigt het gemeentebestuur van schriftvervalsing en dreigt zelfs een strafrechtelijke klacht in te dienen. De aanleiding zijn overplakte facturen in een subsidiedossier. De bestuursmeerderheid weerlegt de aantijgingen. Volgens het bestuur is het niet relevant op welke naam de facturen staan en waren ze zelfs niet nodig om de subsidie goed te keuren.

20 december