KSA Sint-Jan houdt geslaagd feestweekend voor 90-jarig bestaan

Tijdens het feestweekend ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van de jeugdbeweging waren er tal van activiteiten. Die hebben heel wat volk gelokt. “Op onze fuif van vrijdagavond waren er 350 aanwezigen. Er werden 12 vaten afgetapt”, vertellen bondsleiders Sergio Ruysseveldt en Michiel D’Haese. “Op zaterdag hebben we de aanwezigen verwend met cocktails/mocktails en croques en ‘s avonds was er een quiz waaraan er 33 ploegen hebben deelgenomen - in totaal 150 mensen. We zijn doorgegaan tot in de vroege uurtjes.”

KSA Sint-Jan blikt tevreden terug op het feestweekend: “Het was een heel gekke opkomst. We wisten niet of het feestgebeuren nog een plaats had in Haaltert, want er wordt vaak naar steden zoals Aalst en Gent uitgeweken, maar we zijn blij dat we meer dan 300 mensen hebben kunnen verzamelen in jeugdcentrum De Kouter. Het was ook leuk om KSA’s uit onder meer Erembodegem, Aalst en Erpe te mogen verwelkomen en heel wat oud-leden.”