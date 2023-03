KSA Haaltert viert 90-jarig bestaan met jubileumweekend: “Volop bezig met afwerking nieuwbouwproject, maar deze mijlpaal wilden we niet zomaar voorbij laten gaan”

De Katholieke Studenten Aktie (KSA) in Haaltert werd in 1933 opgericht door E. H. Marcel Roelants. Op de stichtingsvergadering in de Volkskring op woensdag 15 april 1933 waren er zo'n 15 studenten. Intussen bestaat de jeugdbeweging uit 175 mensen: 140 leden, 22 leiders en 13 actieve oud-leiding maken deel uit van KSA Haaltert. In de loop van de jaren was de jeugdbeweging op verschillende locaties gevestigd, tot KSA Sint-Jan uiteindelijk in 2006 terechtkon in de oude lokalen van basisschool De Krekel in de Wypenstalstraat, waar de jeugdbeweging nog steeds gevestigd is. Dat was evenwel maar een tijdelijke oplossing, want die lokalen waren sterk verouderd. Toch had het nog heel wat voeten in de aarde vooraleer er een definitieve oplossing werd gevonden.

Na vijf jaar plannen werd in de zomer van 2021 de eerste steen gelegd van een nieuwbouw die zowel een nieuwe thuis wordt voor KSA Sint-Jan Haaltert als voor KSA Sint-Lut Haaltert. De jongens- en meisjes-KSA worden samengebracht verderop in de Wypenstalstraat, waar de gemeente Haaltert eind 2015 grond aankocht. De werken zijn nog steeds aan de gang. De vzw de Jeugd van Lut en Jan, die in 2015 werd opgericht om een jeugdlokaal te bouwen voor beide jeugdbewegingen, houdt nog regelmatig acties om geld in te zamelen om de nieuwbouw te financieren.

Drukbezette agenda

Na 90 jaar is de Haaltertse jeugdbeweging nog heel actief. “Onze vaste werking van activiteiten, weekends, vergaderingen, evenementen en een jaarlijks zomerkamp zorgt al voor drukbezette agenda bij onze leiding” zegt bondsleider Sergio Ruysseveldt (24). “Daarnaast zijn we volop bezig met de afwerking van ons nieuwbouwproject, maar toch wilden we graag nog iets extra organiseren voor deze mooie mijlpaal.”

De jeugdbeweging houdt een volledig feestweekend, met activiteiten voor hun eigen leden en oud-leiding, maar ook sympathisanten en mensen die eens willen komen kijken zijn meer dan welkom. De festiviteiten gaan op vrijdag 10 maart van start met een receptie voor de (oud-)leiding en een fuif met livebands en dj’s. “Vanaf 18 uur zijn alle oud-KSA’ers van KSA Sint-Jan Haaltert welkom in centrum de Kouter (Middelkouter 10 in Haaltert) voor een afterworkdrink. Graag doen we een oproep naar iedereen die de voorbije 90 jaar de KSA gezeten heeft om eens langs te komen en te verbroederen. Vanaf 20 uur wordt het evenement openbaar en zullen enkele livebands de sfeer verzorgen. Vanaf 23 uur barst het feest helemaal los en zullen enkele dj’s het dak eraf blazen.”

Massaspel tussen twee KSA’s

Op zaterdag 11 maart is er een apero-namiddag en een quiz. “Vanaf 15 uur kan iedereen lekkere croques komen eten en cocktails/mocktails komen drinken in centrum de Kouter. Om 20 uur start er een algemene quiz.” Deelnemen kan in teams van drie tot vijf personen. Inschrijven kan via https://forms.gle/yXC3FubGPHR9H5Pr6. Op zondag 12 maart vind er een massaspel tussen KSA Sint-Jan en KSA Sint-Lut plaats. De twee jeugdbewegingen zullen het opnemen tegen elkaar tijens verschillende uitdagingen. Om 14 uur start het massaspel, vanaf 17 uur kunnen zowel ouders als kinderen verbroederen tijdens de drink die tot 19 uur zal duren.

“We hebben goed moeten voorbereiden om zo’n druk programma goed gevuld te krijgen, maar we zijn er nu volledig klaar om een heel weekend te knallen. We hopen iedereen massaal te mogen verwelkomen op het jubileumweekend om het 90-jarig bestaan van onze prachtige jeugdbeweging mee te vieren,” besluit Sergio.

Meer informatie via ksasintjanhaaltert.be.

Volledig scherm KSA Sint-Jan Haaltert © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.