Krijgt Haaltert in toekomst middelbare school? Enkele leerkrachten peilen met bevraging naar interesse

De plannen zitten nog in een opstartfase. De online enquête peilt niet alleen of er vraag is naar een middelbare school in Haaltert en het idee dus gedragen wordt bij de inwoners, maar ook naar de visie van de ouders op onderwijs. Omdat de initiatiefnemers de enquête toegankelijk willen houden, hebben ze die beperkt tot enkele vragen. De totale duurtijd om deze in te vullen bedraagt twee minuten. De enquête staat open voor alle inwoners van Haaltert en eventuele andere betrokkenen. Ze is te vinden via de link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZMGolWitLEihygIJ1QqT9zd9M6mQbHA-4uA1ETaRasOHBXw/viewform. Wie meer informatie wil of zelf wil meestappen in dit project, kan een berichtje sturen naar schoolhaaltert2025@gmail.com.