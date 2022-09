Klimaatbende gaat nu echt van start: Leerlingen krijgen klimaatopdrachtjes doorheen schooljaar

De startdag werd geopend door schepen van milieu en duurzaamheid Phaedra Van Keymolen (CD&V). “In 2019 fietsten we de klimaatbende op gang en brachten we een bezoek aan alle basisscholen van Groot-Haaltert. De klimaatbende is een bonte bende van directies, leerkrachten, medewerkers van de gemeente en natuurlijk ook de leerlingen zelf. Ze gaan aan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit en leren met de nodige ondersteuning van het lokaal bestuur en van MOS hoe ze echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden. Want kinderen en jongeren zijn bekommerd om het klimaat, ze praten erover en willen actie ondernemen. Met de klimaatbende engageren we ons allen samen om de CO2-uitstoot op het grondgebied van Haaltert te doen dalen”, aldus schepen Van Keymolen. “Ik ben enorm enthousiast dat we met onze tieners acties uitwerken voor een klimaatgezonder Haaltert”, stelt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA), bevoegd voor Jeugd.