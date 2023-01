Kleuterhappening met tal van attracties in sporthal tijdens krokusvakantie

In de krokusvakantie kunnen kleuters onder begeleiding van één(groot)ouder, komen ravotten in de sporthal. De sporthal zal gevuld zijn met tal van leuke attracties. De kleuterhappening is bedoeld voor kleuters geboren in 2019, 2018 en 2017 en vindt op maandag 20 februari van 13 tot 16 uur plaats in de sporthal, Pastorijweg 23 in Denderhoutem. De prijs bedraagt 5 euro (kansentarief: 1,50 euro) per kind, (groot)ouders komen gratis. Inschrijven via www.zoemhaaltert.be. Meer info bij de sportdienst in de sporthal, via 054/32.13.15 of sportdienst@haaltert.be.