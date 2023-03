Kleine Nour (7) heeft agressieve hersentumor, en operatie blijkt onmogelijk: “Maar we kunnen haar wel tijd geven. Alleen is die haast onbetaalbaar”

De familie van de zevenjarige Nour Berjabotheman uit Denderhoutem kreeg enkele weken geleden het zware verdict dat ze een agressieve, hersentumor heeft. Door een studie in Nederland zou ze een behandeling kunnen krijgen om de tumor te verkleinen, maar die studie kost geld. Veel geld. Haar ouders doen het verhaal over hun zoektocht naar de oplossing. “We hopen op een wonder.”

Steunen kan door een snoepzakje van 5 euro te kopen via Facebook of via basisschool De Wonderwijzer, of door een bedrag te storten op het rekeningnummer BE63 0635 6966 8608.

Nour Berjabotheman is een zevenjarige meisje dat, zoals vele meisjes, van de kleur roze en van eenhoorns houdt. Ze loopt school in Meerbeke, maar de voorbije weken speelde haar leven zich vooral in ziekenhuizen af. Haar leven en dat van haar familie werd volledig omgegooid sinds er enkele weken geleden een hersentumor werd ontdekt bij het meisje. “Kort na Nieuwjaar begon Nour te klagen over hoofdpijn”, vertelt haar tante Kimmy van Kerkhove. “Ze verloor ook telkens haar evenwicht. Omdat de hoofdpijn bleef aanhouden en mijn zus - de mama van Nour - dat vreemd vond, heeft ze contact opgenomen met een kinderspecialist om een scan te laten nemen van het hoofd van Nour. Daarop kwam de diagnose van een hersentumor. Die is van een agressieve soort en zit zodanig rond de hersenstam dat de artsen niet kunnen opereren. Nour is dus niet te genezen.”

Meer tijd

“Er is een studie in Nederland, die mee wordt aangestuurd vanuit San Francisco, waarbij een behandeling zou worden opgestart met medicatie en radiotherapie die de tumor zou kunnen doen verkleinen en Nour zo meer tijd zou kunnen geven. Momenteel worden er nog onderzoeken gedaan om te zien of Nour in aanmerking komt voor de studie, maar die kans is negen op de tien. Nour krijgt momenteel wel al medicatie en pijnstillers. Er werd een biopsie bij haar gedaan en er werd een stukje uit haar schedel genomen om het vocht rond haar hersenen te verwijderen en zo de druk op haar hoofd te verminderen.”

Volledig scherm Bij Nour Berjabotheman uit Denderhoutem werd er enkele weken een hersentumor ontdekt. © rv

Steunacties

Via steunacties wordt er geld ingezameld voor de behandeling van Nour. “Deelnemen aan de studie kost enorm veel geld. Onze familie en basisschool De Wonderwijzer in Meerbeke, waar Nour school loopt, is een snoepactie gestart. Zo proberen we een mooi bedrag in te zamelen.” De collega’s van de mama van Nour, die vroeger zelfstandig verpleegkundige was, zijn dan weer een pannenkoekenverkoop gestart. “Het doet ons veel deugd dat mensen veel menselijkheid tonen en dat we niet alleen zijn.” Intussen zet de familie al haar hoop op de studie in Nederland. “Nour is een superlieve meid. Ik hoop nog altijd op een wonder.”

Snoepzakjes kosten 5 euro per stuk en zijn te bestellen via een Facebook-/Messengerbericht naar één van de tantes van Nour: Jolienvk, Marieke Van Kerkhove, Kimmy van Kerkhove, naar haar oma Joëlle De Henau, of via basisschool De Wonderwijzer. Je kan ook steunen door een bedrag te storten op het rekeningnummer BE63 0635 6966 8608.

