KIJK. 22 paarden ontsnappen uit manege en rennen 5 kilometer verder: “Een van de dieren knalde tegen mijn wagen”

Denderhoutem/DenderleeuwLiefst 22 paarden verkozen zondagavond de vrijheid boven hun manege in Denderhoutem, bij Haaltert. De dieren liepen met hoge snelheid richting de expresweg, en staken de drukke steenweg over richting Denderleeuw. Ongevallen gebeurden er gelukkig niet, maar de paarden richtten wel her en der schade aan.

Het incident gebeurde omstreeks 19.15 uur op zondagavond. Op de Borrekent in Denderhoutem merkten verschillende bewoners plots heel wat paarden op straat op. De dieren kwamen vermoedelijk van een manege wat verderop en trokken in paniek naar de expresweg. De politie verstuurde meteen een BIN-bericht, via het buurtinformatienetwerk. Ze riepen daarin de bewoners op om voorzichtig te zijn en zeker binnen te blijven om geen ongevallen te veroorzaken.

Tegen auto geknald

De dieren liepen met hoge snelheid en staken de expresweg ook gewoon over richting Denderleeuw. Uiteindelijk konden ze in Denderleeuw, zo'n 5,5 kilometer verderop, tegengehouden worden in een weide en opgeladen worden door de eigenaars. Alle paarden vangen, nam ongeveer een uur in beslag.

Volledig scherm In de Schoolstraat in Denderhoutem liep een paard tegen een wagen aan. © Koen Baten

Maar in de Schoolstraat in Denderhoutem werd een bewoner slachtoffer door de ontsnapping. Een paard knalde tegen zijn geparkeerde wagen aan. “Plots hoorde ik precies iets ontploffen op straat", aldus de man. “Ik schrok bijzonder hard en dacht dat het om een ongeval ging, maar toen zag ik de schade aan mijn wagen en vertelden de buren mij dat er paarden op straat rondliepen.” De wagen raakte zwaar beschadigd, maar de man hoopt dat alles door de verzekering zal gedekt worden. De dieren zouden tijdens hun ontsnappingspoging ook nog andere schade aangericht hebben, maar dat moet nog in kaart worden gebracht.

Brandweer en politie

De brandweer werd ook meteen opgeroepen om de dieren te vangen. Nog tientallen andere personen waren eveneens op de been om de paarden zo snel mogelijk terug te krijgen. Ook de politie was massaal aanwezig. Uiteindelijk werden de meeste paarden aan de Landuitstraat in Denderleeuw gevangen. Ze werden op verschillende paardentrailers geplaatst en weer naar de manege gebracht.

