KIJK. 22 paarden ontsnappen uit manege, dieren worden vijf kilometer verderop gevangen

Ninove Bakker Wim schenkt opnieuw hoofdprijs van 750 euro weg met driekonin­gen­wed­strijd: “Dit jaar pakken we het anders aan en is er hopelijk wel een winnaar”

Bakker Wim Van Der Bracht van de gelijknamige bakkerij in de Burchtdam is vandaag, woensdag 4 januari, voor het tweede jaar op rij gestart met een driekoningenwedstrijd. Dit jaar verloopt de wedstrijd wel anders nadat er zich vorig jaar geen winnaar had gemeld. Nu zit er, naast een porseleinen beeldje, een kraslot in elke driekoningentaart, dat kans geeft op een waardebon bij een lokale handelaar. De hoofdprijs is een waardebon van 750 euro bij juwelier Nachtergaele.

4 januari