Kerksken neemt emotioneel afscheid van Lisette (82): “Was altijd overal aanwezig met een lach op het gezicht”

KerkskenIn de Sint-Martinuskerk hebben honderden inwoners en familieleden afscheid genomen van Lisette De Ryck (82). De vrouw kwam om het leven op 5 januari bij een brand in haar woning, samen met haar mantelverzorgster Anna. De vrouw werd vandaag begraven en de kerk zat afgeladen vol om haar een laatste eerbetoon te brengen. “Lisette was een vrouw die nooit klaagde, en overal graag werd gezien.”

Net op de dag dat Lisette normaal jarig is, werd er vandaag pakkend afscheid van haar genomen in Kerksken. De kerk zat afgeladen vol, de inwoners konden nog maar net binnen om afscheid te nemen van een levenslustige vrouw, die graag overal bij was. Tijdens de dienst werd er live gezonden door zanger Christoff, van wie ze zo een grote fan was. De vrouw kwam op een tragische manier om het leven bij een woningbrand bij haar thuis, samen met haar mantelzorgster Anna. Zij zaten vast in de woning, werden nog gered, maar overleden niet veel later aan hun verwondingen.

Lisette De Ryck (82) werd tijdens de misviering omschreven als een zeer sociale en spontane vrouw. “Lisette was iemand die nooit klaagde en genoot van het leven dat ze leidde. Ze was bijzonder gul voor iedereen, en dat typeerde haar ook", klonk het. “Bovendien was ze iemand die ook overal heel graag bij was. Elke maandag kwam ze hier nog naar de kerk, en ze ging ook elke week op bezoek in het woonzorgcentrum. Ze had deze sociale compagnie nodig in haar leven.”

Volledig scherm Lisette De Ryck (82) werd begraven in Kerksken voor een overvolle kerk. © Koen Baten

Het sociale leven heeft de vrouw altijd geboeid. Ze was ook aangesloten bij verschillende verenigingen in Haaltert en Kerksken, waar ze ook nog steeds graag naartoe ging. “Lisette verbeet altijd de pijn. Ze zou nooit zeggen dat het niet goed ging met haar en was altijd goedgemutst, haar lach inspireerde ook vele mensen en dat maakte van haar zo een geweldige vrouw.”

Na het overlijden reageerde heel Kerksken dan ook bijzonder aangeslagen. Op verschillende ramen in de woningen werden er ook posters opgehangen vanuit de verenigingen om haar te bedanken voor alles wat ze gedaan heeft voor Kerksken. “Het is bijzonder pijnlijk om op deze harde manier afscheid te moeten nemen van Lisette", klonk het tijdens de viering. Tijdens de viering was er ook een foto van Anna aanwezig, die de laatste jaren voor haar gezorgd heeft. “We zullen haar nooit vergeten om wie ze was.”

