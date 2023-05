Jongeren kunnen zelf artiesten kiezen voor eerste jeugdfestival

Fietsster (50) ligt uur lang in beek en wordt dan pas opgemerkt: onderkoeld overge­bracht naar ziekenhuis

Een 50-jarige vrouw is vrijdagmiddag in een beek langs de Schendelbeekhofstraat in Aalst aangetroffen door een wandelaar. De vrouw zou toen al een uur lang in het water gelegen hebben, maar werd niet eerder opgemerkt. Ze kon gered worden door de brandweer en werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.