Jeroen organiseert al 20 jaar events en geeft aftrap van meer dan 60 shows

‘s Weekends op school studeren brengt leerlingen verkoeling tijdens examens

De leerlingen van GO! atheneum Denderleeuw hebben dit weekend de kans gekregen om op school te studeren voor hun examens die komende week starten. In de koelte van de sportzaal werden ze in de watten gelegd door personeelsleden van de school en vrijwilligers en kregen ze uitleg van enkele leerkrachten.