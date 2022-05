Jens schenkt opbrengst 230 verkochte Denderhoutemse vlaggen aan Feestraad Atom

De Denderhoutemnaar had een vlag laten maken met het Denderhoutemse wapenschild. Zijn dorpsgenoten konden bij hem een vlag bestellen, die hij zelf aan huis bezorgde. Vooral op de dag van het driekoningenfeest in Denderhoutem, dat door de coronacrisis opnieuw werd afgelast, lieten heel wat Denderhoutemnaars de vlag wapperen. “Er werden 230 ‘Atomse’ vlaggen gekocht”, vertelt Jens Van der Kelen. Dat leverde een winst van 1.000 euro op. Hij overhandigde de cheque officieel aan de Feestraad Atom - die instaat voor de organisatie van o.a. het driekoningenfeest. “Het is de bedoeling om het initiatief volgend jaar te herhalen.”