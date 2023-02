Infomoment over nieuwe brandweerkazerne in Dreef

Zoals bekend zal de hulpverleningszone Zuid-Oost haar brandweerpost in Erembodegem verhuizen naar het voormalig slachthuis aan de Dreef in Haaltert. Daardoor zouden enkele drukke verkeersknooppunten vermeden kunnen worden, waardoor de brandweer sneller ter plaatse kan zijn bij een oproep. Op donderdag 2 maart vindt er om 19 uur een infoavond plaats over de geplande brandweerkazerne aan de Dreef.

Tijdens de infoavond zal de brandweer uitleg geven over wie en wat een brandweerdienst is, van waar de huidige brandweerkazerne komt, hoe de brandweerdienst in de toekomst zal werken en hoe de nieuwe brandweerkazerne in de Dreef er uit zal zien. Er wordt ook gepeild naar of er interesse is om bij de brandweer te komen en er is ruimte om vragen te beantwoorden.