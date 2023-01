Infomarkt over geplande heraanleg Sint-Goriksplein

Zoals bekend zal het dorpsplein van Haaltert in een nieuw jasje worden gestoken. “Na een lange voorbereiding en veel wikken en wegen zijn we uiteindelijk geland met een subliem plan”, aldus schepen van Openbare Werken Bart Welleman (N-VA). “Mobiliteit, leefbaarheid, wonen, spelen, werken en veilige schoolomgeving gaan allemaal hand in hand. Ik nodig iedereen uit op één van de infosessies. Het is echt de moeite om het plan te komen inkijken.” De werken starten in april en zouden ongeveer zes maanden duren. “Project dorpskern Haaltert is al jaren een lopend dossier”, vertelt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Eindelijk kunnen we overgaan tot een duidelijke verfraaiing en vergroening van ons dorpsplein. Het zal ook veel veiliger zijn want de toestand vandaag moet echt beter.”