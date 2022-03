Haaltertse VB-afdeling houdt gespreksavond met Guy D'haeseleer over sociaal wonen

Het thema van deze gespreksavond is sociaal wonen. Elk aspect van dit veelzijdig onderwerp zal worden belicht. “Vooral voor jonge gezinnen en alleenstaanden is dit een heet hangijzer, nog meer in deze onzekere tijden”, klinkt het. Tijdens de gespreksavond zal er ruim de mogelijkheid zijn om bij te praten bij een drankje. Iedereen is vrijdag welkom in de kantine van De Deysel, Dwarsstraat 69 in Denderhoutem, vanaf 19 uur.