Haaltertse scholen werken vanaf volgend schooljaar met digitaal aanmelden

HaaltertKinderen die in de loop van volgend schooljaar als nieuwe leerling naar school willen gaan in één van de Haaltertse basisscholen, moeten zich eerst digitaal aanmelden voordat ze zich kunnen inschrijven. Dat is het gevolg van een nieuwe Vlaamse wet.

Een nieuw decreet verplicht scholen die niet alle leerlingen die zich wilden inschrijven een plaats konden bieden, om met een aanmeldingssysteem te werken. Om uniformiteit te creëren werd er daarom in Haaltert besloten dat alle basisscholen vanaf schooljaar 2023-2024 zullen werken met een digitaal aanmeldingssysteem. Kinderen die al naar de gewenste school gaan, zijn al ingeschreven en hoeven niet te worden aangemeld. “Dankzij het aanmeldingssysteem worden “kampeerpartijen” voor de schoolpoort vermeden, en gebeurt inschrijven op een objectieve manier waarbij uitsluiting of discriminatie geen kans krijgen”, aldus Veerle burgemeester Baeyens (N-VA).

“Momenteel is het probleem in Haaltert nog beperkt: het is slechts voor een heel klein aantal leerjaren dat er voor bepaalde scholen maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn”, vertelt schepen van Onderwijs Phaedra Van Keymolen (CD&V). “Voor ons als lokaal bestuur is het belangrijk dat álle kinderen een gelijke kans krijgen en dat álle ouders hun voorkeurschool kunnen opgeven. De allergrote meerderheid zal ook effectief kunnen inschrijven in de school van voorkeur.”

Vier stappen

Het aanmeldingssysteem werkt in vier stappen. Eerst stellen ouders een voorkeurslijst op van maximum drie scholen. Daarna kunnen ze tijdens de aanmeldingsperiode van dinsdag 28 februari tot en met dinsdag 21 maart hun kind aanmelden en hun voorkeur doorgeven. Vervolgens krijgen ze ten laatste op 21 april een e-mail met het bericht in welke school ze hun kind mogen inschrijven. Tot slot kunnen ouders hun kind inschrijven. Kinderen die niet werden aangemeld, kunnen tijdens de vrije inschrijvingsperiode - vanaf 23 mei - nog een plek zoeken. Maar verschillende scholen kunnen dan misschien volzet zijn.

Kinderen kunnen nooit een school toegewezen krijgen die niet in de voorkeurslijst staat. De toewijzing gebeurt namelijk als volgt: Aangemelde kinderen worden eerst geordend op basis van de eerste schoolkeuze. Als tweede criterium geldt de wandelafstand tussen het domicilieadres van het kind en de gekozen scholen. Als laatste criterium wordt voor “toeval” gekozen. Kinderen waarvan broer of zus ook al op de gewenste school zit of waarvan één van de ouders werkt op de school, hebben wettelijk voorrang.

Infomoment

Ouders ontvangen via de scholen of per post een infobrochure. Op 13 februari organiseert het lokaal bestuur van 19 tot 21.30 uur ook een infosessie in Centrum De Kouter. Er is ruim de mogelijkheid om vragen te stellen en de verschillende scholen en het Huis Van het Kind zijn aanwezig. Inschrijven is verplicht via www.haaltert.be/aanmelden-onderwijs, onderwijs.digitaalaanmelden@haaltert.be of 053/85.86.55.

