Haaltertse ‘Gralek grosj’-truien leveren 1.670 euro op voor Schoonderhage vzw

Denderhoutem Ward De Bie (42) opgelucht dat ontsnapte paarden allemaal heelhuids terug thuis zijn: “Was een nachtmer­rie”

Dierenarts Ward De Bie haalt opgelucht adem nadat zondagavond 21 van zijn paarden konden ontsnappen uit de loopstal in Denderhoutem. De dieren slaagden er op één of andere manier in het slot van de poort te ontgrendelen. Drie uur later stonden alle dieren, dankzij de hulp van heel wat mensen, eindelijk terug op stal. “Gelukkig ben ik volledig verzekerd, maar dit was toch wel één van mijn ergste nachtmerries”, getuigt Ward De Bie.

9 januari