Haaltertse erfgoedborden steken in nieuw jasje

“Uniforme dialectspreuken op al onze banken, oude foto’s in onze dorpskernen, de geschiedenis van de Daensistische Beweging in elke deelgemeente en nu vernieuwde teksten en infozuilen rond onze monumenten: In Haaltert zijn we fier op ons rijkelijk gevuld erfgoed en daar pakken we graag mee uit”, zegt schepen van Cultuur Bart Ottoy (CD&V). “We trekken de nieuwe huisstijl verder door in ons straatbeeld”, vervolgt burgmeester Veerle Baeyens (N-VA). “Zo zetten we opnieuw in op de verfraaiing van pleintjes en zetten we onze gemeente verder op de kaart.”