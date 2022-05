Haaltertse bib zet in op korte keten met interactieve lezing over biologisch moestuinieren

De hoofdbibliotheek nodigt Haaltenaar Dylan Laureys uit om te spreken over biologisch moestuinieren in de zomer, met een mooie oogst in het najaar als resultaat. Op deze manier kunnen inwoners zelf aan de slag in de tuin of in een pot op het balkon. De bedoeling van zulke acties is om de gezondheid van de inwoners te bevorderen én het korte keten-idee verder uit te dragen. Zelf groenten kweken kan ook een oplossing zijn voor de stijgende prijzen in de supermarkt.

Aan de hand van foto’s, materiaal en praktische voorbeelden uit eigen tuin neemt Haaltenaar Dylan Laureys de aanwezigen mee in zijn visie op een biologische moestuin en toont hij op welke manier hij aan de slag gaat om een najaar vol groenten te verzekeren: Wat kan je in de zomer juist planten? Kies je voor buiten zaaien of zaai je toch beter binnen voor? Hoe ga je te werk? Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Er is ook ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Iedereen is welkom op 19 mei om 19.30 uur in de hoofdbib van Haaltert (Achterstraat 2, Haaltert). Tickets kosten 2 euro of 1,50 euro aan kansentarief, voor 6 UiTPASpunten mag je gratis binnen. Inschrijven via via https://haaltert.bibliotheek.be/formulier/moestuinieren of in de bibliotheek.