Haaltertse beiaard speelt zondag Dendermonds Ros Beiaardlied

haaltert Zo VeloVeilig is Haaltert: ontdek hier de resultaten voor uw gemeente

De inwoners van Haaltert hebben 35 gevaarlijke fietspunten aangeduid op de VeloVeilig-kaart. Dat blijkt uit het grootste fietsonderzoek ooit van Vlaanderen dat HLN gehouden heeft. Die gevaarlijke punten werden gebundeld op een gedetailleerde kaart, waarmee we andere fietsers waarschuwen en de overheid laten weten waar er nog werk aan de winkel is. Ontdek hier het volledige rapport en alle onveilige situaties in uw regio.

21 mei