Haaltert zet vrijwilligers en personeel in de bloemetjes met mini-cactussen op Complimentendag

Elk personeelslid kreeg een mini-cactus met bedankingskaartje, waarmee het lokaal bestuur hen bedankt voor hun aanstekelijke inzet en collegialiteit. Ook de vrijwilligers kregen een mini-cactus voor hun prikkelend vrijwilligerswerk. Zij kregen dat feestelijk overhandigd door het gemeentebestuur tijdens een receptie. “Ook voor zaken die vanzelfsprekend lijken, mag er waardering worden uitgesproken. Elke vrijwilliger is een beetje een goede fee. Een complimentje is een klein gebaar maar kan iemands dag compleet maken”, aldus burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).

“Het engagement van de vrijwilligers voor onze gemeente is groot, in onder andere de bib, het HOC, taalklap, de opvang... we mogen steeds op hen rekenen. Daarom willen we hen graag in deze week van de vrijwilligers bedanken”, zegt schepen Lisa Houtman (Vooruit). “Vele helpende handen maken lichter werk. Dus hoedje af voor deze mensen die steeds paraat staan voor onze gemeente”, besluit schepen Bart Welleman (N-VA).