Haaltert zet verder in op groene energie door nieuwe zonnepaneleninstallaties met energiedeelsysteem

Hofstade Tom Waes vertelt in ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ over prehisto­risch zwaard uit Hofstade: “Het is een exclusieve topvondst”

In de eerste aflevering van Het Verhaal van Vlaanderen sluit Tom Waes af op een weide in Hofstade. Daar is in 2016 het grootste urnenveld van het land ontdekt én in een van de urnen zat meer dan de as van de overledene: een 3.000 jaar oud bronzen zwaard. De topvondsten uit Hofstade werden de voorbije jaren in Nederland bewaard, maar zijn sinds kort terug in Aalst.

12:44