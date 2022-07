Haaltert viert Vlaamse feestdag in en aan De Spot

Nadat de wekelijkse markt afgelopen vrijdag werd omgevormd tot een feestmarkt, gingen de festiviteiten voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap zondag van start met een academische zitting met zang van sopraan Tineke Van Ingelgem. “Nog nooit eerder heeft een sopraanstem, die internationaal is gekend, begeleid door een mobiele beiaard gezongen”, aldus schepen van Feestelijkheden Bart Ottoy(CD&V). “De zaal was volzet. Dit jaar was er voor het eerst ook een namiddagprogramma, met een kindershow en de Vlaamse artiesten Johan Veugelers en Yves Segers. We wilden er 100 procent op inzetten en hebben ons met het nieuwe concept op zoveel mogelijk mensen proberen te richten. Ik was er wat bang voor omdat het nieuw is en er veel andere dingen te doen waren vandaag, bijvoorbeeld buurtfeesten, maar het is een prachtige dag en we zijn heel tevreden. Minister Matthias Diependaele is zelfs ook langsgeweest.”