Haaltert krijgt brandweerpost in voormalig slachthuis: “Kortere aanrijtijden, dus betere bescherming voor inwoners”

HaaltertDe hulpverleningszone Zuid-Oost wil haar brandweerpost in Erembodegem verhuizen naar Haaltert. Het voormalige slachthuis in de Dreef zal daarvoor worden omgebouwd. De vrijwillige brandweermannen zouden zo sneller ter plaatse kunnen zijn bij een brand. De zone hoopt de brandweerpost op 1 januari 2023 in gebruik te kunnen nemen.

Gemeenteraadslid Roger Coppens (Centrumlijst v Haaltert) had opgevangen dat de hulpverleningszone Zuid-Oost het vroegere slachthuis in de Dreef zou huren voor een bijkomende post en vroeg burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) op de gemeenteraad of die geruchten klopten. Zij bevestigde dat de hulpverleningszone haar post in Erembodegem wil herlokaliseren naar Haaltert. “Aanvankelijk werd voorgesteld om de loods voor 27 jaar te huren, maar dat voorstel werd negatief geadviseerd. Ik vond het belangrijk om te benadrukken waarom het belangrijk is om de loods wel te huren. Er zijn veel vrijwilligers uit Haaltert die aan de slag zijn in de brandweerpost in Erembodegem. Door de loods te huren, zijn de aanrijtijden veel korter om ter plaatse te kunnen zijn. De post in Erembodegem voldoet ook niet meer aan de hedendaagse normen. Daarnaast wil de zone ook een logistieke hub, om materiaal te stockeren.”

Baeyens kon haar collega’s uit de zoneraad toch overtuigen om voor de brandweerpost in Haaltert te gaan. “Als compromis werd beslist om een huurvoorstel te laten opmaken van twaalf jaar, verlengbaar met zes jaar en nadien nog eens zes jaar. Het voorstel werd naar de eigenaar van de loods geformuleerd om een ontwerp te maken voor een huurcontract.” Het vroegere slachthuis, dat momenteel wordt gebruikt voor de opslag van bouwmaterialen, zal worden verbouwd. “Die verbouwing moet nog plaatsvinden. We hopen dat het contract zo snel mogelijk getekend kan worden. Er moet nog worden afgestemd met de eigenaar. De zone hoopt de brandweerpost dan op 1 januari 2023 in gebruik te kunnen nemen.”

Voertuigen en vrijwilligers

De hulpverleningszone Zuid-Oost bestaat uit meer dan 500 ambulanciers en brandweerlieden die 24 uur op 24 uur instaan voor de veiligheid van de meer dan 290.000 inwoners van de steden en gemeenten Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen. Ze heeft een post in Aalst, Denderleeuw, Erembodegem, Geraardsbergen, Lede, Moorsel, Ninove, Wetteren en Wichelen. Erembodegem wordt volgend jaar dus normaal vervangen door een post in Haaltert. “De post in Erembodegem wordt gebruikt als parkeerplaats van een aantal voertuigen en er zijn een 25-tal vrijwilligers gehuisvest. Er komt in Haaltert ook een logistieke hub.”

Sneller ter plaatse

Baeyens is heel blij dat Haaltert een brandweerkazerne krijgt. “Ik heb mij daar uiteraard voor geëngageerd, ook omdat het voor mij een emotioneel dossier is, want mijn vader was vrijwillige brandweerman. Maar het is in de eerste plaats belangrijk voor de bescherming van de inwoners van Haaltert en ook van Erpe-Mere, Nederhasselt,... omdat de brandweer sneller ter plaatse kan zijn bij een noodoproep en de drukke rotonde aan Albatros kan vermijden. De mensen van het vrijwillig brandweerkorps waren vragende partij. We werken al jaren om mensen te motiveren om bij de brandweer te gaan, waardoor er veel vrijwilligers uit Haaltert zijn. Ik ben blij dat de collega-burgemeesters binnen de zoneraad deze beslissing mee goedkeurden en ik kan in naam van de brandweermensen en inwoners alleen maar heel dankbaar zijn. Ik betreur dat we dit niet samen konden communiceren doordat net nu de vraag gesteld werd. Het is immers een zonaal project.”

Volledig scherm Het voormalige slachthuis in de Dreef in Haaltert wordt in de toekomst wellicht een brandweerpost. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Veerle Baeyens, de burgemeester van Haaltert. © Claudia Van den Houte