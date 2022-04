Haaltert heeft met Parkconcert en Pastorijconcert opnieuw twee zomerconcerten: “Nood aan gratis concert in eigen dorp blijft”

Het allereerste Parkconcert vond drie jaar geleden plaats in het Warandepark. “Vorig jaar kon er tijdens de coronacrisis een kleinschalige editie doorgaan van het Parkconcert. Die was ondanks het slechte weer en de vele coronabeperkingen toch een succes”, vertelt Jeroen Wiggeleer van Jeroen Events, die beide concerten samen met het Feestcomité Haaltert en met de medewerking van de gemeente Haaltert organiseert. “Dat toont aan dat de Parkconcerten al een vaste waarde zijn. In die drie jaar tijd hebben we gemerkt dat er nood blijft aan een gratis concert in eigen dorp. Ondanks de stijgende prijzen overal kunnen we de concerten gratis blijven aanbieden, dankzij onze lokale sponsors en handelaars. Ook daarom blijft lokaal kopen heel belangrijk.”

Campingconcert wordt Pastorijconcert

Het Cofiac Pastorijconcert in Denderhoutem vindt plaats op 30 juli. “Het concert heette vroeger het Campingconcert, maar omdat de locatie veranderde van een camping naar het pastorijplein, werd ook de naam veranderd. Het campingconcert zal vooraan dus het Cofiac Pastorijconcert heten. Het feest start om 14 uur en duurt tot 1 uur ‘s nachts. Ook voor dit concert is er een gevarieerde affiche. We starten vanaf 14 uur met een springkasteel en de ‘dolle dino’s’-kinderdiscoshow. Vanaf 17.45 uur zijn er optredens van onder andere Johan Veugelers en we trekken ook echt de lokale Denderhoutemse kaart met ‘Deadly Seriouse’, een partyband met ‘Atomse roots’: Zowel de zangers als de gitarist wonen in Denderhoutem. Het is een partyband in het genre van Les Truttes. We sluiten de avond af met een optreden van Sergio.”